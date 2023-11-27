Москва, 27 ноября, 2023, 20:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 ноября утвердил перечень российских компаний, самостоятельно определяющих состав и объём раскрываемой ими информации. В числе 46 предприятий оказались «Роснефть» и её дочерние компании.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Утвердить прилагаемый перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объём информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению», — говорится в тексте указа.

Документ вступает в силу в день публикации и распространяет действие на правоотношения с 1 июля 2023 года. Указанные в перечне компании ранее частично раскрывали информацию в сокращённых финансовых отчётах и пресс-релизах.