Москва, 27 ноября, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Директора департамента Минфина Ивана Чебескова назначили на должность заместителя министра финансов. Соответствующее распоряжение правительства 27 ноября опубликовали на официальном портале правовой информации.

minfin. gov.ru

«Назначить Чебескова Ивана Александровича заместителем министра финансов Российской Федерации», — следует из документа.

По данным Минфина, Чебесков с 2020 года занимал пост директора департамента финансовой политики. До этого он был начальником управления, вице-президентом и занимал другие руководящие должности в компаниях группы ВТБ.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября замглавы министерства транспорта Игоря Чалика освободили от должности в связи с истечением срока действия служебного контракта. Эту должность он занимал с января 2021 года. В 2011−2021 годах Чалик был заместителем генерального директора «Аэрофлота».