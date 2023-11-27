Солнечногорск, Московская область, 27 ноября, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Надувной спортивный комплекс «Зевс» рухнул под тяжестью выпавшего снега под Солнечногорском, сообщил 27 ноября Telegram-канал «112».

Кадр из соцсети

По данным источника, инцидент произошёл утром на улице Дзержинского в посёлке Алабушево. На кадрах видно, как надувной спорткомплекс просел под тяжестью стега.

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Известно, что конструкция использовалась для пляжных видов спорта.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября на Московскую область обрушился сильнейший за 40 лет снегопад. Наиболее сложная ситуация сложилась в Можайске, Ленинском, Лобне и Подольске, куда власти перебросили дополнительные силы для уборки снега.