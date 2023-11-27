Белая Холуница, Кировская область, 27 ноября, 2023, 20:48 — ИА Регнум. В городе Белая Холуница в Кировской области в квартире одного из домов нашли тела двух 15-летних школьниц, сообщил 27 ноября источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Тела обнаружили в доме на улице Ленина, адрес которого не совпадает ни с одним из мест их проживания. Следователи в связи с произошедшим возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Телеканал РЕН ТВ также сообщил, что погибших обнаружила 26 ноября мать одной из девочек. В квартире также оказались шесть пустых бутылок от мохито, два вейпа и две упаковки снюса. Правоохранители изъяли с места происшествия мобильные телефоны, следователи выясняют обстоятельства смерти девятиклассниц.

Кировский портал Newsler.ru, ссылаясь на данные областного управления СУ, сообщил, что, кроме девочек, в квартире нашли без признаков жизни молодого человека старше их возрастом. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Как сообщало ИА Регнум, частном доме в хуторе Шахтенки Красносулинского района Ростовской области 23 ноября нашли тела четырёх детей в возрасте от шести до 15 лет. По предварительным данным они погибли от отравления угарным газом. Дети в момент трагедии были дома без родителей.