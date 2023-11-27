Москва, 27 ноября, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Главы фракций Госдумы и спикер Вячеслав Володин посетили международную форум-выставку «Россия» на ВДНХ в понедельник, 27 ноября.

Главы думских фракций посетили форум-выставку «Россия» на ВДНХ

Как отметил во время визита лидер фракции «Единая Россия» в ГД Владимир Васильев, выставка потрясает. Он поделился, что заметил, как горят глаза у молодых её посетителей, понимающих, благодаря выставке, что всё представленное — их возможности и «возможности молодой России».

«Выставка показывает достижения России за последние годы — достижения, которые, несмотря на беспрецедентный поток санкций, количество которых уже приближается к 20 тысячам, крепнет, движется вперёд», — процитировал главу фракции ЛДПР Леонида Слуцкого сайт Госдумы.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также подчеркнул, что выставка демонстрирует достижения страны за последние годы. Он отметил, что не существует региона, где бы не случилось серьёзных изменений к лучшему. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков подчеркнул, что субъектам России очень важно встречаться в таком формате, так как порой можно забыть, насколько велика и интересна Россия. В свою очередь глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг назвал хорошей идею собрать все регионы России в одном месте, так как на такой выставке можно за короткое время в одном месте посмотреть все российские достопримечательности.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября флаг форума «Россия» установили на границе с США — на острове Ратманова на Чукотке, самой восточной точке России. На кадрах можно увидеть остров Крузенштерна и материковую часть Аляски. Флаг преодолел более шести тысяч километров, а его установка символизирует единство России, стремление к достижению общей цели и стойкость российского народа при преодолении сложностей.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина. Показ экспозиций на ВДНХ продлится с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Цифровые и аналоговые интерактивные зоны, представленные российскими министерствами, регионами, в том числе новыми, рассказывают гостям о главных достижениях и успехах, достигнутых россиянами. Как заявил глава государства, Россия — открытая страна и самобытная цивилизация, поэтому всё её наследие необходимо сохранить для потомков и передать дальше.