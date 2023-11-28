Москва, 28 ноября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Рэпер из Германии Liaze, чей трек со словами и музыкой из знаменитой «песенки Крокодила Гены» ворвался в топ немецкого YouTube и набирает миллионы просмотров, обманул свой лейбл. Музыкант заявил боссам студии звукозаписи, что договорился с семьёй легендарного композитора Владимира Шаинского и уладил все вопросы по авторским правам.

Кадр из видео

В действительности он просто украл музыку, не предупредив наследников композитора, заявил ИА Регнум сын Шаинского Вячеслав. По его словам, никто не договаривался с их семьёй об использовании музыки. Наследники Шаинского сейчас ведут с лейблом рэпера Liaze переговоры.

Правообладателем произведений композитора является его вдова Светлана Шаинская. Финансовыми вопросами и договорённостями по использованию музыки де-факто занимается их сын Вячеслав. Как он рассказал, лейбл безответственно подошёл к вопросам авторского права и теперь студия звукозаписи может лишиться популярного трека из-за непрофессионализма.

«Об этом треке мне рассказали знакомые. Мы написали на лейбл и сейчас в процессе переговоров. Обсуждаем: либо он уберёт мелодию моего отца из своей композиции, либо заплатит деньги. Я как сын своего отца очень расстроился, что нет никаких ссылок на папу. У людей не хватило совести даже обратиться. Это не в первый раз. Подобные ситуации были и с песней «В траве сидел кузнечик». Люди искренне считали, что песня народная и забивали на авторское право. А парень, который немецкий рэпер, он, вообще-то, из России. Просто неопытный. Нам изначально на лейбле ответили, что он им сказал, что все вопросы улажены. Лейбл был уверен, что рэпер всё решил по авторским правам. Хотя это удивительно для Германии, потому что немцы пунктуальные и аккуратно относятся ко всему, что касается авторских прав», — сообщил Вячеслав Шаинский.

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Примечательно, что сам трек Вячеславу понравился, и он вообще не против, чтобы талантливо осовременивать старые добрые песни.

«Песня мне понравилась. Мне нравится тенденция с осовремениванием старых проектов. Обидно, что подошли к этому вопросу так непрофессионально», — заявил Вячеслав.

Трек рэпера Liaze совместно с продюсером equal под названием «2003» быстро завирусился в немецком YouTube и соцсетях. Песня понравилась и русским, которые давно переехали в Германию, и немцам, которые отмечали в комментариях очень милую и запоминающуюся мелодию.

Исполнитель Liaze родился во Франкфурте-на-Майне в 2003 году в семье мигрантов из СССР. Настоящее имя рэпера Илья Рейзвих.