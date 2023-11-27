Москва, 27 ноября, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин учредил стипендию в размере ₽75 тыс. рублей для аспирантов и адъюнктов, проводящих исследования в ходе реализации приоритетов научно-технологического развития стран. Указ главы государства опубликовали 27 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Стипендия президента Российской Федерации назначается на срок от одного года до четырёх лет и выплачивается ежемесячно; общее число лиц, получающих стипендию <…>, не может превышать 2000 человек ежегодно», — говорится в документе.

Аспирантов и адъюнктов на соискание стипендии смогут выдвигать их научные руководители. Путин также поручил правительству в течение двух месяцев создать совет, который будет назначать стипендию.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Путин поручил правительству в короткие сроки возобновить программу мегагрантов для учёных и предусмотреть её финансирование до 2026 года. Она предназначена для помощи тех, кто уехал из России, но решил вернутся на Родину. Президент подчеркнул, что многие российские учёные, работающие в иностранных научных центрах, хотят вернуться в Россию.

Путин 8 февраля в обращении к молодым учёным заявил, что рассчитывает на их смелость и решительность в работе. Российский лидер подчеркнул, что перед ними стоят огромные задачи.