Москва, 27 ноября, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Двое жителей Новой Москвы погибли, пытаясь спастись от пожара в квартире, сообщил 27 ноября Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«Два человека погибли, выпрыгнув из горящей квартиры в посёлке Знамя Победы в Новой Москве», — говорится в сообщении.

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По данным источника РЕН ТВ, пожар ликвидировали на площади 15 квадратных метров. В результате пожара погибли мужчина и женщина.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре семилетний мальчик из Щёлково выпрыгнул из окна квартиры, испугавшись пожара. По данным следствия, в отсутствии родителей загорелся корм для кошек, ребёнок испугался и выпрыгнул в окно.