Москва, 27 ноября, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 ноября подписал закон о повышении военных пенсий на 4,5% в 2024 году. В соответствии с документом, оно произойдёт 1 октября.

Kremlin.ru

До 2025 года в России не будут применять норму пенсионного закона о поэтапном повышении понижающего коэффициента, согласно которой с 1 января 2012 года довольствие при исчислении военных пенсий учитывается в размере 54%, а с 2013 года должно было ежегодно повышаться на 2%. Подписанный президентом закон предусмотрел увеличение понижающего коэффициента сразу на 3,85%, что позволит увеличить реальный размер военных пенсий на 4,5%.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября Госдума одобрила законопроекты о повышении пенсий военным и неработающим пенсионерам в 2024 году. Как заявил спикер Вячеслав Володин, в задачи правительства входят поддержка тех людей, кто обеспечивает безопасность страны. Тогда же в Госдуме во втором и третьем чтениях приняли законопроект и об увеличении пенсий неработающим пенсионерам на 7,5%, которое коснётся более 32 млн россиян.

В беседе с ИА Регнум профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что повышение пенсионного коэффициента со 123,77 рублей до 133,05 рублей необходимо, чтобы расчёт страховой пенсии по старости производить учётом инфляции. По его мнению, было правильнее, чтобы размер пенсионного коэффициента рос на уровне роста зарплат.