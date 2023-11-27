Прага, 27 ноября, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Гитарист, один из основателей пост-панк-группы Killing Joke Кевин «Джорди» Уокер умер на 64-м году жизни от инсульта, сообщил 26 ноября портал Post-Punk.

Tilly antoine Кевин «Джорди» Уокер

«Невероятная жизнь Кевина «Джорди» Уокера, к сожалению, подошла к концу», — говорится в сообщении.

В издании отметили, что музыкант в течение 40 лет поражал поклонников необычной манерой играть на гитаре, за что получил широкое признание. Известно, что он скончался утром 26 ноября в своём доме в Праге. Печальное известие подтвердили его друзья и представители Killing Joke.

Уокер с юных лет увлекался игрой на гитаре. Он вступил в Killing Joke с первых дней основания, откликнувшись на объявление в газете о создании новой группы в начале 1979 года.

Музыканты выпустили 17 альбомов. Последний альбом вышел в марте 2022 года после семилетнего перерыва.