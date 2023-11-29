Москва, 29 ноября, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Избивший до состояния комы российскую певицу Алёну Андерс (настоящее имя Алёна Бурмакина) Зелимхан Хасбулатов попытался напасть на журналистку ИА Регнум и ударил её ногой. Инцидент произошёл в здании суда, где слушается дело Хасбулатова, обвиняемого в жестоком избиении своей невесты — Андерс.

ИА Регнум

Корреспондент ИА Регнум попыталась задать мужчине несколько вопросов, так как защита обвиняемого настаивает на том, что Хасбулатов вовсе не абьюзер и в деле всё не однозначно. Однако общаться с журналистами нападавший не стал и, видимо, в очередной раз вышел из себя, набросившись на корреспондента. Остановить агрессию помогли конвоиры, которые оперативно увели подозреваемого, не позволив ему нанести серьёзного вреда здоровью журналистки.

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«Это не первый раз, когда он себя так агрессивно ведёт. На прошлом заседании он послал меня на три буквы и сказал, что ни одной женщине не позволено «вытирать об него ноги». Эта фраза была адресована Алёне, которую он жестоко избил и держал в бессознательном состоянии. В прошлый раз его крепко держали конвоиры, у него просто не было возможности физически причинить мне что-то», — рассказала корреспондент Надежда Урумова.

ИА Регнум

На заседании 27 ноября Зелимхан поменял государственного адвоката на частного. Журналистам ИА Регнум бывший адвокат Хасбулатова рассказал, что Зелимхан и его отец себя очень надменно и по-хамски вели во время переговоров. По словам адвоката, отец подсудимого Казбек Хасбулатов постоянно кичился какими-то связями с генералами, которые якобы вытащат его сына из тюрьмы.

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На заседании новые защитники Хасбулатова подали несколько ходатайств, пытаясь уличить пролежавшую в коме девушку во лжи, но все они были отклонены. Судья посчитала, что ходатайства лишь затянут процесс, но ничего конкретного и нужного для рассмотрения дела в себе не несут.

Ранее ИА Регнум рассказывало историю певицы Алёны Бурмакиной, которая стала инвалидом II группы. В интервью ИА Регнум Алёна рассказала, в каком аду она жила долгое время с женихом-абьюзером, который избил её до состояния комы.