Москва, 27 ноября, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы в ходе заседания 27 ноября отказал британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, требовавшей признать незаконной регистрацию российским Министерством здравоохранения лекарства для лечения онкологических заболеваний «Осимертиниб» от российского производителя ООО «Аксельфарм». Информацию об этом опубликовали на сайте суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью», — говорится в комментарии к делу.

AstraZeneca подала заявление 1 сентября 2023 года, которое в тот же день приняли к производству. Иностранная компания заявляла, что считает «Осимертиниб» дженериком, препаратом идентичным запатентованному «Тагриссо», который это предприятие импортирует в Россию для лечения от рака. В обоих средствах содержится вещество осимертиниб, разработанное AstraZeneca. В компании настаивали, что патент распространяется и на лекарства из него.

В сентябре в Минздраве, комментируя иск от западной фармацевтической компании, отметили, что регистрация дженерика не нарушает прав на патент.

Как сообщало ИА Регнум, AstraZeneca уже судилась с «Аксельфарм», добиваясь отзыва заявления на регистрацию «Осимертиниба», поданного в декабре 2020 года. Истец настаивал, что имеет исключительные права на это средство до октября 2032 года. В марте 2022 года Арбитражный суд Московской области отказал компании в удовлетворении претензии, так как нет доказательств, что истец планирует продавать дженерик в России.