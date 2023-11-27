Суд отклонил иск AstraZeneca к Минздраву из-за дженерика от рака
Суд отклонил иск AstraZeneca к Минздраву из-за регистрации дженерика от рака
Москва, 27 ноября, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы в ходе заседания 27 ноября отказал британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, требовавшей признать незаконной регистрацию российским Министерством здравоохранения лекарства для лечения онкологических заболеваний «Осимертиниб» от российского производителя ООО «Аксельфарм». Информацию об этом опубликовали на сайте суда.
«Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью», — говорится в комментарии к делу.
AstraZeneca подала заявление 1 сентября 2023 года, которое в тот же день приняли к производству. Иностранная компания заявляла, что считает «Осимертиниб» дженериком, препаратом идентичным запатентованному «Тагриссо», который это предприятие импортирует в Россию для лечения от рака. В обоих средствах содержится вещество осимертиниб, разработанное AstraZeneca. В компании настаивали, что патент распространяется и на лекарства из него.
В сентябре в Минздраве, комментируя иск от западной фармацевтической компании, отметили, что регистрация дженерика не нарушает прав на патент.
Как сообщало ИА Регнум, AstraZeneca уже судилась с «Аксельфарм», добиваясь отзыва заявления на регистрацию «Осимертиниба», поданного в декабре 2020 года. Истец настаивал, что имеет исключительные права на это средство до октября 2032 года. В марте 2022 года Арбитражный суд Московской области отказал компании в удовлетворении претензии, так как нет доказательств, что истец планирует продавать дженерик в России.