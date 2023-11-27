Вашингтон, 27 ноября, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Американское издание The Daily Beast сообщило о существовании нескольких планов убить лидера Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ына. Один из них финансировала Южная Корея.

The Presidential Press and Information Office

Со ссылкой на бывшего офицера Национальной разведывательной службы Южной Кореи То Хи Юна издание заявило о финансовой поддержке Сеулом плана по устранению лидера КНДР. Информатор взаимодействовал с находившимся в Хабаровске лидером заговора по убийству политика.

«В Сеуле человеком, наиболее близким к заговору, был То Хи Юн, генеральный директор Гражданской комиссии по правам похищенных людей и северокорейских беженцев. Он общался с предводителем заговора Ким Сон Илем, находившимся в Хабаровске в России, откуда тот руководил северокорейской командой, нанятой для вырубки деревьев в окружающих лесах», — сообщило детали СМИ.

Сообщается, что То Хи Юн обсуждал эти планы с Ким Сон Илем в течение «двух или пяти лет». Они хотели приобрести в России оружие, но в итоге некоторых из организаторов задержали в Северной Корее.

Другой выходец из КНДР Чан Се Юль сказал о нескольких существовавших планах по устранению Ким Чен Ына. Предполагалось, что это произойдёт во время его визита во Владивосток. Отмечается, что разведка Северной Кореи узнала об этом и отменила поездку. В итоге задержали несколько десятков человек.

Как сообщало ИА Регнум, в 2017 году активно обсуждалась тема физического устранения Ким Чен Ына после обмена взаимными обвинениями с американским президентом Дональдом Трампом. Автор статьи для The National Interest Деннис Холпин написал, что тогда США пересматривали политику в отношении КНДР. Курс нацеливался на «противодействие ядерной и ракетной программам Северной Кореи», не исключая и применение военной силы против лидера страны.