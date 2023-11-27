В США рассказали о нескольких планах по убийству Ким Чен Ына
Daily Beast рассказал о нескольких планах по убийству Ким Чен Ына
Вашингтон, 27 ноября, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Американское издание The Daily Beast сообщило о существовании нескольких планов убить лидера Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ына. Один из них финансировала Южная Корея.
Со ссылкой на бывшего офицера Национальной разведывательной службы Южной Кореи То Хи Юна издание заявило о финансовой поддержке Сеулом плана по устранению лидера КНДР. Информатор взаимодействовал с находившимся в Хабаровске лидером заговора по убийству политика.
«В Сеуле человеком, наиболее близким к заговору, был То Хи Юн, генеральный директор Гражданской комиссии по правам похищенных людей и северокорейских беженцев. Он общался с предводителем заговора Ким Сон Илем, находившимся в Хабаровске в России, откуда тот руководил северокорейской командой, нанятой для вырубки деревьев в окружающих лесах», — сообщило детали СМИ.
Сообщается, что То Хи Юн обсуждал эти планы с Ким Сон Илем в течение «двух или пяти лет». Они хотели приобрести в России оружие, но в итоге некоторых из организаторов задержали в Северной Корее.
Другой выходец из КНДР Чан Се Юль сказал о нескольких существовавших планах по устранению Ким Чен Ына. Предполагалось, что это произойдёт во время его визита во Владивосток. Отмечается, что разведка Северной Кореи узнала об этом и отменила поездку. В итоге задержали несколько десятков человек.
Как сообщало ИА Регнум, в 2017 году активно обсуждалась тема физического устранения Ким Чен Ына после обмена взаимными обвинениями с американским президентом Дональдом Трампом. Автор статьи для The National Interest Деннис Холпин написал, что тогда США пересматривали политику в отношении КНДР. Курс нацеливался на «противодействие ядерной и ракетной программам Северной Кореи», не исключая и применение военной силы против лидера страны.