Москва, 27 ноября, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Суд в Москве приговорил к восьми годам колонии бывшего топ-менеджера «Ростеха» Аллу Лалетину по делу о коррупции, сообщил 27 ноября Хамовнический суд.

«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет в колонии общего режима», — говорится в приговоре.

Экс-директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации Лалетину обвинили в получении взяток.

Суд также назначил ей штраф в размере 133 млн 61 тыс. рублей.

Гособвинение просило для подсудимой 10 лет тюрьмы, а также назначить ей штраф, в три раз превышающий размер инкриминированных ей взяток почти на 67 млн рублей.

Из материала дела следует, что Алла Лалетина в период с февраля 2018 года по апрель 2019 года получила взятку в особо крупном размере от генерального директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Измайлова.

Как сообщало 25 ноября ИА Регнум, Тверской суд Москвы арестовал за взятки бывшего замглавы Ленинского городского округа Московской области Альберта Гравина. Параллельно с ним задержали главу Ленинского городского округа Алексея Спасского. В здании администрации прошли обыски.

В Пушкино задержали местного депутата, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. По данным Telegram-канала «112», в правоохранительные органы поступило заявление о том, что депутат Тимур Апарин обманул гражданина на 5 млн рублей. Отмечается, что по месту жительства депутата силовики провели обыск и доставили его на допрос. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, говорится в сообщении.

В июле задержали замглавы МинцифрыМаксима Паршина по подозрению в коррупции. Следствие запросило меру пресечения в виде ареста. Позже Мосгорсуд отправил Паршина в СИЗО.