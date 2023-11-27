Санкт-Петербург, 27 ноября, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Корейские модели под марками Hyundai и Kia могут вернутся в Россию под китайским брендом GAC, сообщил 27 ноября Telegram-канал «Русский автомобиль».

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По данным источника, сделка по покупке завода Hyundai Motor Manufacturing Rus (ХММР) в Санкт-Петербурге может быть закрыта в течение ближайшего месяца, а производство корейских автомобилей под китайским брендом могут возобновить уже в конце января 2024 года.

Газета «Фонтанка» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, подтвердила, что китайский концерн GAC является основным претендентом, но пока соглашение не подписали. При этом Hyundai сохраняет намерение заключить сделку с российской AGR, близкой к автодилеру «Авилон».

Основная версия такая, что на расконсервированных мощностях начнут производство моделей Kia и Hyundai. В ближайшие 1,5 года завод с имеющимся количеством комплектующих сможет собрать 70 000 автомобилей. В перспективе возможна и крупноузловая сборка китайских машин.

Как сообщало ИА Регнум, завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. В простое находились 2206 работников завода из 2537. В мае глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил намерение южнокорейского автоконцерна продать завод.

После начала спецоперации и из-за антироссийских санкций в 2022 году из России ушёл целый ряд зарубежных автопроизводителей. В их числе Renault, Nissan, Infiniti, General Motors, Ford, Toyota, Mercedes-Benz.

В ноябре 2023 года заместитель главы Минпромторга России Альберт Каримов заявил, чтопроизводство машин в России в январе–октябре выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигло 567 тыс. штук. Он отметил, что в российской промышленности фиксируется позитивная динамика.