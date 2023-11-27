Париж, 27 ноября, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Казахстан и Узбекистан могут заменить российские самолёты МиГ и Су в своих военно-воздушных силах на европейскую продукцию, сообщил 27 ноября телеканал BFMTV со ссылкой на специализированные СМИ.

Vitaly V. Kuzmin

Косвенно о возможности заключения соответствующих соглашений говорят французские визиты в ноябре 2022 года президентов Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева. Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь побывал в странах с ответными визитами в ноябре 2023 года. По данным экономического издания La Tribune, на которые сослался телеканал, во время переговоров обсуждались поставки газа, но не только, а Ташкент посещали представители аэрокосмической компании Dassault Aviation, исполнительный директор которой Эрик Трапье заявлял, что «геополитика складывается в пользу Франции» благодаря тем, кто «не желают приобретать ни американское, ни российское».

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Киев не нуждается в устаревших истребителях, подобных французским Mirage 2000. Так он отреагировал на сообщения французских СМИ о планах Парижа передать Киеву эти самолёты. Игнат заявил, что важна любая помощь, «но не в виде Mirage 2000». Он отметил, что устаревшие самолёты станут лёгкой мишенью для российских средств ПВО и подчеркнул, что у Франции есть более современные модели, на которые и рассчитывает Украина.