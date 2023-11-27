Москва, 27 ноября, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Компания «ПСК — Новые Решения» получила разрешение приобрести российские активы американской компании Caterpillar, которая является одним из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

Александр Гальперин/РИА Новости

«<…> разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью «ПСК ― Новые решения» сделок по приобретению 100% долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью «Катерпиллар Тосно» и «Катерпиллар Файнэншл», ― говорится в документе.

В распоряжении указано, что для совершения этой сделки не нужно никаких других предусмотренных законодательством России предварительных согласий, разрешений и согласований.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября Путин разрешил ООО «Единая угольная компания РУ» совершить сделку по приобретению 1,03 млрд обыкновенных акций компании «Русский уголь», принадлежащих Claverley Holding Limited, а ООО «Омега» — приобрести 103 137 обыкновенных акций той же компании, принадлежащих Kilton Overseas Limited.

В феврале нефтегазохимическая компания «Сибур» получила разрешение выкупить у бельгийской Solvay 50% в их совместном предприятии «Русвинил».

4 ноября 2022 года глава государства своим распоряжением разрешил ООО «Нефтесервисные технологии» приобрести российские активы американской компании Baker Hughes. Как следует из документа, российская компания может купить 100% акции Baker Hughes, принадлежащих Baker Hughes Russia Holdings, 100% акций в компаниях «Ойлпамп сервис», «Би Джей Самотлор сервисиз восток», «Джей-Оу-Эй восток», «Оренбургнефтегеофизика» и «Энергоинновации».