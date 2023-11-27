Гаага, Нидерланды, 27 ноября, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы использовали токсичные химикаты против представителей руководства новых российских регионов, заявил глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, замминистра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский.

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«У нас есть сведения о применении агентами спецслужб киевского режима токсичных химикатов и психотропных веществ против руководства новых субъектов, вошедших в состав России», — сказал он.

Лысогорский добавил, что у российской стороны есть доказательства участия США и других западных стран в снабжении ВСУ токсичными веществами, в том числе химическими средствами борьбы с беспорядками. По информации Москвы, эти средства передают украинским военным и иностранным наёмникам.

Представитель России указал на то, что на украинском телевидении показали видеоролик, где видно наличие химических средств у бойцов ВСУ, в том числе гранат К-51.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин 13 октября сообщил, что передал гендиректору организации Фернандо Ариасу доказательства применения украинской стороной на поле боя химических веществ. Ариас пообещал внимательно изучить эти сведения, рассказал российский постпред.

Советник главы региона Ян Гагин 30 сентября сообщил, что ВСУ применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой в ДНР. Химикаты вызвали у бойцов удушье, слезы, тошноту, отёк гортани и раздражение кожи. Он рассказал, что украинская армия неоднократно применяла подобные средства.