Вашингтон, 27 ноября, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Публикация немецкой газеты Bild о оказании США и Германией давления на Украину с целью начала переговоров Киева с Москвой не соответствует действительности. Об этом 27 ноября заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на телефонном спецбрифинге к поездке глав Госдепа в Европу.

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«Заметка в Bild была интригующей. Однако нет. Нет американской политики… Мы всегда говорили, что решать это предстоит Украине. Мы ничего по Украине без Украины не решаем», — сказал он.

По утверждению О’Брайена, США не видят готовности России рассмотреть возможность «содержательных, подлинных» мирных переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября Bild написала, что Вашингтон и Берлин принуждают Киев к мирным переговорам с Москвой путём поставок Украине партий оружия, которого достаточно для удержания линии фронта, но не для наступления. По данным газеты, у западных политиков также есть «план Б», который не предполагает продолжения контрнаступления украинской армии и заключается в заморозке конфликта по нынешней линии фронта.

В ноябре 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз заявил о неготовности к переговорам с Россией. Как отмечал в беседе с ИА Регнум член Общественной палаты, политолог Александр Асафов, Запад пока не готов завершить конфликт на Украине, в связи с чем глава киевского режима продолжает отрицать возможность перемирия.

Президент России Владимир Путин 22 ноября заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Глава государства напомнил, что украинские власти сами запретили себе такие переговоры, хотя весной 2022 года парафировали мирное соглашение, которое отказались исполнять после отхода российских войск.