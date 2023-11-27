В Запорожской области задержали женщину за попытку подорвать грузовик ВС РФ
Мелитополь, 27 ноября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. В Запорожской области ФСБ задержала женщину, которая по заданию украинских спецслужб собиралась подорвать военный грузовик Вооружённых сил России. О происшествии сообщило региональное управление ФСБ.
Жительницу Запорожской области поймали с поличным, когда она установила самодельное взрывное устройство под кабину грузового автомобиля.
В отношении неё возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ — 205 (террористический акт) и по пункту 1 статьи 222 (незаконное хранение взрывчатых веществ). Согласно законодательству РФ, за подобные преступления нарушителю грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Правоохранительные органы начали следственные действия.
Как сообщало ИА Регнум, в январе этого года по заданию украинских спецслужб россиянин планировал организовать теракт против полицейских на Северном Кавказе. Преступника задержали
В июне ФСБ в Нальчике задержала гражданина Украины, который передавал киевским властям сведения военного характера. В России 44-летнего мужчину подозревали в шпионаже на СБУ. Ему поручили собрать и передать сведения военного характера.
С 2014-го года Служба безопасности Украины (СБУ) массово вербует граждан, как украинских, так и российских. Соучастниками преступлений СБУ становятся представители мирных профессий: таксисты, перевозчики, а также навещающие родственников и пересекающие границу.