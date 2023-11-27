Москва, 27 ноября, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Народная артистка России Клара Новикова объяснила появление на экране во время концерта в Москве фотографии с украинским флагом. В беседе с МК.RU она заявила, что не знает, как это случилось.

Кадр из видео

Новикова подчеркнула, что не имеет отношения к подбору слайдов, которые показывают во время выступления и не видела, что происходит на экране. В этот момент 76-летняя юмористка рассказывала о своём детстве, проведённом в Киеве, где она родилась, где похоронены её родители и живут её друзья, и даже произнесла несколько фраз на украинском языке.

«Хрен его знает, может, мне какой-то слайд и повесили? Я же спиной стою к экрану!», ― сказала артистка.

Она добавила, что на репетиции просмотрела все слайды, которые ей предложили и флага Украины там не видела.

Народная артистка также отметила, что Киев остаётся её малой родиной, но уже больше полувека она проживает в Москве и очень благодарна России, где состоялась её карьера.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации в феврале 2022 года некоторые артисты, певцы и юмористы сбежали из России, раскритиковав действия российский властей. Некоторые из них встали на сторону Украины. Так, актёр Алексей Панин вместе с украинским артистом Андреем Данилко, известным по сценическому образу Верки Сердючки, принял участие в концерте в Испании в поддержку ВСУ. Во время выступления они выкрикивал со сцены русофобские лозунги.

Финский рэпер Йере Пеухенен (псевдоним Käärijä) во время концерта в Таллине выбросил со сцены флаг Украины. На концерте одна из зрительниц бросила на сцену флаг, вероятно, ожидая, что музыкант станет им размахивать. После случившегося он стал получать угрозы в соцсетях.