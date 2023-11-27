Москва, 27 ноября, 2023, 17:04 — ИА Регнум. На заместителя главы администрации Харьковской области Александра Слисаренко совершили покушение. Как сообщил 27 ноября глава администрации Виталий Ганчев, сейчас жизни чиновника ничто не угрожает.

Кадр из видео Александр Слисаренко

«На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение. Ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявил руководитель «РИА Новости».

Он рассказал о начале соответствующего разбирательства по факту случившегося, спецслужбы выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали в Воронеже агента украинских спецслужб, готовившего убийство высокопоставленного российского офицера. В сентябре 2022 года украинская разведка завербовала задержанного в Харьковской области, после чего он прошёл разведывательно-диверсионную подготовку. Ему поставили задачу узнать адрес офицера ВС России и ликвидировать его с помощью взрывного устройства, которое у него изъяли при обыске.