Москва, 27 ноября, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Идеологи западных стран искажают определение концепции Русского мира. Об этом 27 ноября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе выступления на международной секции XXV Всемирного русского народного собора «Настоящее и будущее Русского мира».

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Мало что так подвергается искажению нашими, раньше мы говорили оппонентами, а теперь уж, прямо скажем, врагами, как определение Русского мира. В их тенденциозной, а то и злобной подаче, он представляет из себя агрессивную, захватническую идеологию, преследующую, как они утверждают, целью чуть ли не переустройство всего миропорядка в пользу России», — сказала она.

Дипломат отметила, что идеологи из западных и других стран строят целые концепции на основе такого своего определения Русского мира.

Однако в первую очередь Русский мир является сформировавшейся на протяжении столетий культурно-духовной, языковой, цивилизационной общностью людей, уточнила Захарова.

«И здесь самое главное слово — общность». Почему они так о Русском мире? Потому что они полагают, что мы продвигаем то, что обычно продвигают они, а это не так», — пояснила она.

Как передавало ИА Регнум, ранее 27 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет никаких агрессивных и завоевательских планов в Европе. Таким образом он прокомментировал слова главы Пентагона Ллойда Остина, заявившего, что при отсутствии поддержки Украины со стороны США Россия победит и введёт свои войска в соседние страны, включая республики Прибалтики и Польшу.

Позднее в этот же день в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин 28 ноября по видеосвязи примет участие в заседании Всемирного русского народного собора. В нём также будут участвовать патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители РПЦ и российских религиозных организаций, а также органов государственной власти и общественных объединений.