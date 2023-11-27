Москва, 27 ноября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Носитель крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» малый ракетный корабль (МРК) «Буря», построенный для Балтийского флота, вышел на финальный этап госиспытаний. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Александр Гальперин/РИА Новости

«В рамках завершающего этапа государственных испытаний экипажу предстоит выполнить зенитные стрельбы по воздушной цели из ЗРПК «Панцирь-М», — говорится в сообщении.

«Буря» станет частью Балтийского флота для выполнения задач в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы. Корабль стал вторым строящимся на верфи «Пелла» кораблём проекта 22 800, который выполняется с 2015 года, помимо указанной верфи, на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане и Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае.

Как сообщало ИА Регнум, малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» начал проходить испытания на морских полигонах Балтийского флота. О начале тестов доложили главнокомандующему Военно-морским флотом РФ адмиралу Николаю Евменову, корабль проходил манёвренные и скоростные испытания, проверялась работа агрегатов, систем и узлов, вооружений, навигационных и радиотехнических средств.