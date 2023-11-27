Санкт-Петербург, 27 ноября, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» отреагировал на подкол от московской команды «Динамо» перед предстоящим матчем четвертьфинала пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России намёком на оскорбительную кричалку.

Алексей Даничев/РИА Новости

Ранее 27 ноября «Динамо» выложило в Telegram-канале мем, в котором призвало большинство российских болельщиков болеть в этой встрече за московский клуб.

В ответ на этом в Telegram-канале петербуржцев появился пост с изображением жемчужины с предложением на неё нажать, после чего появляются цифры 2458 и слова: «Вы опустились на дно». Таким образом в «Зените» обыграли оскорбительную кричалку в адрес «Динамо», согласно которой «бело-голубым» удастся стать чемпионами после 3000 поражений. Сейчас у московского клуба на 2458 поражений меньше.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября «Динамо» победило ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ. «Бело-голубые» смогли одержать волевую победу со счётом 3:2, так как по итогам первого тайма армейцы вели со счётом 2:1.

В этот же день «Зенит» в домашнем матче разгромил «Сочи» со счётом 3:0. Это позволило петербургском клубу набрать 33 очка и выйти на первое место в турнирной таблице РПЛ.