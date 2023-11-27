* — признана экстремисткой и запрещена в РФ

Москва, 27 ноября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Суд заочно арестовал по обвинению в экстремизме Энди Стоуна, пресс-секретаря компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в России.

МВД России 26 ноября объявило в розыск пресс-секретаря американской компании Энди Стоуна. Он является гражданином США и работает на американскую ИТ-компанию уже почти десять лет.

В марте 2022 года СК возбудил уголовное дело против сотрудников Meta за незаконные призывы к насилию в отношении российских граждан.Дело возбудилипо двум статьям УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Содействие террористической деятельности».

Стоун публично заявил, что на платформах компании сделают послабление для форм политического самовыражения и снимут запрет на некоторые призывы к насилию.

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