Шторм в Крыму стал мощнейшим за всю историю метеонаблюдений
Вильфанд назвал шторм в Крыму мощнейшим за всю историю метеонаблюдений
Москва, 27 ноября, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Обрушившийся 26 октября на полуостров Крым шторм стал мощнейшим за всю историю метеонаблюдений. Об этом 27 октября заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Как отметил в беседе с «РИА Новости» синоптик, такая же буря 14 ноября 1854 года во время Крымской войны обрушилась на Балаклаву и лишила флотилию союзников (Англии, Турции, Франции и Сардинии) более 30 судов.
«Там действительно был сильнейший шторм, но у нас тогда не было наблюдений», — сказал он.
Вильфанд уточнил, что самым сложным в метеорологическом плане для юга России станет 27 ноября, хотя период плохой погоды с осадками и сильным ветром продлится до 29 ноября.
«До среды ещё вот такая очень беспокойная ситуация, усиление ветра на Черноморском побережье до 26 метров в секунду, в Крыму будет 25 метров в секунду, но всё-таки уже не 40», — пояснил он.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 ноября глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что регион пережил «армагеддон» во время обрушившегося на него сильного шторма. По его словам, такой силы ветра и такой силы волн не могут припомнить даже крымские старожилы.
Днём 26 ноября на западное побережье полуострова Крыма обрушился ураган. Скорость ветра достигала 40 м/с., в результате чего на море поднялся сильный шторм.
Из-за разгула стихии в Крыму погиб один человек. Трагический инцидент произошёл в селе Морское под Судаком, где мужчина вышел смотреть на волны. В Евпатории из-за непогоды пострадали семь жителей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 ноября сообщил, что глава государства Владимир Путин поручил правительству помочь пострадавшим от непогоды регионам.