Москва, 27 ноября, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Обрушившийся 26 октября на полуостров Крым шторм стал мощнейшим за всю историю метеонаблюдений. Об этом 27 октября заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Как отметил в беседе с «РИА Новости» синоптик, такая же буря 14 ноября 1854 года во время Крымской войны обрушилась на Балаклаву и лишила флотилию союзников (Англии, Турции, Франции и Сардинии) более 30 судов.

«Там действительно был сильнейший шторм, но у нас тогда не было наблюдений», — сказал он.

Вильфанд уточнил, что самым сложным в метеорологическом плане для юга России станет 27 ноября, хотя период плохой погоды с осадками и сильным ветром продлится до 29 ноября.

«До среды ещё вот такая очень беспокойная ситуация, усиление ветра на Черноморском побережье до 26 метров в секунду, в Крыму будет 25 метров в секунду, но всё-таки уже не 40», — пояснил он.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 ноября глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что регион пережил «армагеддон» во время обрушившегося на него сильного шторма. По его словам, такой силы ветра и такой силы волн не могут припомнить даже крымские старожилы.

Днём 26 ноября на западное побережье полуострова Крыма обрушился ураган. Скорость ветра достигала 40 м/с., в результате чего на море поднялся сильный шторм.

Из-за разгула стихии в Крыму погиб один человек. Трагический инцидент произошёл в селе Морское под Судаком, где мужчина вышел смотреть на волны. В Евпатории из-за непогоды пострадали семь жителей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 ноября сообщил, что глава государства Владимир Путин поручил правительству помочь пострадавшим от непогоды регионам.