Тель-Авив, Израиль, 27 ноября, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Основатель Tesla и SpaceX, владелец соцсети Х (ранее Twitter) Илон Маск прилетел на в Тель-Авив, где вместе премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху посетил кибуц Кфар-Аза, на который 7 октября напали боевики палестинского движения ХАМАС, сообщила 27 ноября пресс-служба израильского правительства.

Кадр из видео

«Премьер-министр показал ему последствия ужасной резни в кибуце, произошедшей в субботу 7 октября», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Маску рассказали подробности нескольких эпизодов, произошедших во время нападения палестинских боевиков на южные израильские территории. Также ему рассказали про недавно освобождённую из плена девушку, у которой в время атаки ХАМАС погибли родители.

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Как сообщало ИА Регнум, Маска обвинили в антисемитизме после того, как он в соцсети Х поддержал заявление одного из пользователей, обвинивших некие еврейские группы в продвижении ненависти к белым. 17 ноября стало известно, что корпорация Apple и компания IBM приостановили все рекламные проекты в соцсети Маска. Такое же решение приняли Walt Disney и ряд других крупных компаний.

Маск назвал фальшивыми обвинения в свой адрес. Он также пригрозил «термоядерным» иском компаниям, которые объявили бойкот соцсети X. По данным газеты The New York Times, Маск из-за приостановки рекламных проектов может потерять до $75 млн.