Москва, 27 ноября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. В отношении России прямо сейчас ведутся три войны. Однако, несмотря на продуманную стратегию, успехов противники России не добились. Об этом 27 ноября в ходе идеологической сессии XXV Всемирного русского народного собора (ВРНС) заявил начальник управления президента России по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев.

ИА REGNUM

По его словам, речь идёт о военных действиях на территории Украины, экономической войне с санкциями Запада и информационной войне. Он подчеркнул, что Россия проходит через борьбу за собственное я, за свой суверенитет и собственный путь развития.

«Страна находится в состоянии мобилизации против давления, которое на неё оказывается. Мы боремся за политический, экономический, технологический суверенитет», ― подчеркнул Харичев.

Он добавил, что в такой ситуации идёт сплочение народа вокруг национального лидера. По данным Фонда общественного мнения, у россиян президент России Владимир Путин вызывает такие чувства, как доверие, надежда, спокойствие, уверенность в будущем, гордость. Это также говорит о консолидации общества, отметил Харичев.

Ещё два тренда ― ориентация на семейные ценности и патриотический настрой, добавил он.

«Мы фиксируем в обществе рост числа патриотов. Они считают, что любят свою страну, не собираются уезжать и тратят свои силы на то, чтобы страна развивалась и процветала», ― сказал начальник управления президента России по обеспечению деятельности Госсовета.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия годами находится под санкциями Запада и обрела способность вести диалог и одновременно сохранять свой суверенитет. Он уточнил, что Россия больше не может полагаться на партнёров, которые в любой момент могут обмануть, при этом страна оставляет дверь открытой для партнёров, которые проявили свою надёжность и не пытаются использовать экономические отношения в своих эгоистичных интересах.

Американский режиссёр Оливер Стоун заявил, что США хотят лишить Россию суверенитета, чтобы захватить её ресурсы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что будущее России никогда не будет простым, однако страна всегда будет очень сильной, независимой, самостоятельной, современной, уверенной в себе и богатой.