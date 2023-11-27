Москва, 27 ноября, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Старший вице-президент «Сбербанка» Николай Васёв скончался 27 ноября на 42-м году жизни, сообщила пресс-служба банка.

Кадр из видео Николай Васёв

«По предварительному заключению врачей смерть наступила в результате сердечного приступа», — говорится в сообщении.

Васёв руководил в «Сбербанке» блоком «Развитие клиентского опыта B2C». Он проработал в организации 12 лет. В пресс-службе подчеркнули, что под его руководством IT-стартап «Домклик» развился до сервиса, занявшего лидирующие позиции на ипотечном рынке. Отмечается, что Васёв был профессионалом, увлечённым своим делом, а также весёлым человеком.

Как сообщало ИА Регнум, Васёв возглавил новый функциональный блок «Развитие клиентского опыта B2C» в декабре 2022 года. Подразделению поручили создать и внедрить бизнес-модель, которая позволит оптимизировать продукты банка и сделать их более клиентоориентированными.

Васёв начал работать в «Сбербанке» должности начальника управления по работе с партнёрами. В банке отметили его достижения, указав, что он смог выстроить вертикаль по взаимодействию с застройщиками и агентствами недвижимости по всей стране.