Сеул, 27 ноября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. В минобороны Южной Кореи заявили о начале работ Северной Кореи по восстановлению пограничных блокпостов и доставке тяжёлого вооружения после фактического разрыва соглашения стран о снижении военной напряженности 2018 года. Об этом 27 ноября сообщило агентство Yonhap.

Getty Images

Южнокорейское ведомство представило фотографии, на которых, как утверждается, северокорейские военные устанавливают посты охраны и переносят нечто похожее на оружие. Восстановление блокпостов началось после отказа Северной Кореи от договора о снижении напряженности из-за решения Сеула не выполнять некоторые его пункты в связи с запуском северокорейского разведывательного спутника, который в Пхеньяне назвали законным правом на самооборону при «подготовке противника к военным действиям вокруг Корейского полуострова».

В ноябре власти КНДР объявили об успешном запуске ракеты-носителя с разведывательным спутником «Маллиген-1». Профессор сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков в беседе с ИА Регнум заявил, что в случае, если у северокорейских властей появится работающий спутник-разведчик, это парадоксально сделает ситуацию на Корейском полуострове менее опасной. Как пояснил специалист, у Северной Кореи практически нет возможностей для наблюдения за происходящим на южных территориях, поэтому в случае каких-либо подозрений или опасений проверять их приходится, отправляя на территорию Южной Кореи разведывательные группы, что не всегда возможно и требует времени.

Спустя день агентство Yonhap сообщило, что власти КНДР заявили о готовности немедленно возобновить все военные меры, приостановленные в 2018 году по соглашению с Южной Кореей. В минобороны Северной Кореи уточнили, что откажутся от ранее принятых мер на суше, на море и в воздухе и разместят войска и вооружение в приграничных районах. В ведомстве добавили, что отныне Пхеньян готов действовать без оглядки на соглашение с Сеулом.

Корейский полуостров разделён демилитаризованной зоной шириной около 4 км и протяжённостью в 241 км, границы которой установило соглашение о перемирии 1953 года.