Краснодар, 27 ноября, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Два человека, погибшие во время шторма в Новороссийске и в Сочи, были отдыхающими, сообщил 27 ноября глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире «России 24».

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Пока мы говорим о двух [погибших], предварительно, это отдыхающие», — сказал Кондратьев.

Одного из погибших нашли в Новороссийске. На его теле были повреждения, на голове при осмотре обнаружили рваную рану. Тело другого погибшего нашли в Сочи под завалом из веток на набережной.

Кондратьев 27 ноября провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в ходе которого врио начальника краевого управления МЧС Николай Платонихин рассказал о последствиях шторма.

За минувшие сутки в Краснодарском крае ведомство зарегистрировало падение свыше 250 деревьев и повреждение пяти крыш в Геленджике, Краснодаре и Темрюкском районе.

Как сообщил Платонихин, в Горячем Ключе и Славянском районе подтопило 196 придомовых территорий. Вода проникла на территорию 175 домовладений, в трёх многоквартирных жилых домах — в подвальные помещения.

По данным Минэнерго, около 1,9 млн человек остались без электричества из-за шторма, обрушившегося на юг России. Пострадали Краснодарский край, Крым, Дагестан, Ростовская, Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР.

Росморречфлот 27 ноября из-за шторма ограничил судоходство в Чёрном море. Закрыли Керченскую переправу, запретили выход в море судов в Сочи. На Приморской набережной закрыли береговые зоны для прогулок.