Ставрополь, 27 ноября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Правоохранители провели обыски на Ипатовском пивоваренном заводе в Ставропольском крае, сообщили «РИА Новости» в региональном управлении ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мероприятия не связаны с качеством продукции», — сказал собеседник агентства.

Как отметили в ФСБ, обыски прошли в связи с сокрытием количества продукции по единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).

На заводе производятся пиво под брендами «Живое», «Лебердон», «Домашнее», «Ипатово», а также лимонады и энергетики Mirax.

Как сообщало ИА Регнум, в июле президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафа до 300 тыс. рублей за нарушения при производстве пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Согласно документу, за производство или оборот пива без внесения изменений в реестр их производителей юридическое лицо может заплатить от 200 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией продукции, техники и сырья либо приостановлением работы на срок до 60 суток. Закон вступил в силу с 1 сентября 2023 года.