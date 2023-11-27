Москва, 27 ноября, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по расположениях Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском и краснолиманском направлениях в зоне проведения спецоперации. В результате украинская армия потеряла до 310 бойцов. Об этом 27 ноября в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

На краснолиманском направлении Вооружённые силы Росси отразили одну атаку штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в Червоной Дибровы в ЛНР.

«Потери противника составили до 280 военнослужащих», ― уточнил Конашенков.

На купянском направлении российские подразделения уничтожили до 30 военных ВСУ, две бронемашины, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

«На купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 43-й, 57-й механизированных бригад противника», ― доложил представитель Минобороны.

Это произошло в районе Ивановки и Синьковки Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее, 26 ноября, на купянском направлении Вооружённые силы России отразили четыре атаки ВСУ. Атаковать позиции российских войск пытались штурмовые группы 57-й мотопехотной и 43-й механизированной бригад в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На краснолиманском направлении 26 ноября российские войска отразили атаку штурмовых групп спецназа ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, они нанесли огневое поражение живой силе и технике одной из бригад украинской армии и бригады территориальной обороны в районах Серебрянки, Григоровки и Ямполовки (ДНР). Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 60 военнослужащих.