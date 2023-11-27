Москва, 27 ноября, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две переоборудованные для поражения наземных целей ракеты ЗРК С-200 над южной частью акватории Азовского моря, сообщил 27 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

В Минобороны 26 ноября сообщили, что российские средства ПВО над Азовским морем перехватили две украинские ракеты, выпущенные из комплекса С-200. В ведомстве уточнили, что ракеты сбили около 11:00 мск. Там отметили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку осуществить террористическую атаку по объектам на территории России. Перед запуском ракеты переоборудовали для поражения наземных целей.

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