Вашингтон, 27 ноября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. На юге США обнаружили «ведьмины бутылки», предназначенные для «погребения злых духов». Об этом 27 ноября сообщил телеканал Fox News.

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Чаще всего бутылки с жутким на вид содержимым попадались людям на побережье Мексиканского залива. Отдыхающих на пляжах призвали не открывать находки во избежание непредсказуемых последствий.

«Они меня не пугают, однако я и не собираюсь их открывать. В них должны быть заклинания и прочее, зачем рисковать?», — процитировал телеканал учёного Джейса Таннелла.

В «ведьминых бутылках» закупоривают волосы, травы, растения, ногти, а в отдельных случаях даже определённые «человеческие жидкости». Как правило, такого рода сосуды использовали примерно в XVI веке в Британии, где верили в ведьм и колдовство, для «отражения чар». По мнению Таннела, найденные артефакты изготавливают в государствах Карибского бассейна и Южной Америки.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Конгрессе США впервые прошли слушания по теме НЛО и контактов с ними. Бывший сотрудник разведки Дэвид Граш, до 2023 года руководивший анализом необъяснимых аномальных явлений в агентстве минобороны США, заявил, что лично общался с чиновниками, которые были в курсе наличия летательных объектов «нечеловеческого» происхождения, и извлекли из некоторых из них, по его словам, «биологический материал». Граш отметил, что в Вашингтоне знают о внеземных цивилизациях с 1930-х годов.

Через несколько месяцев мексиканский уфолог Хайме Мауссан представил Палате депутатов парламента страны мумии, по его словам, принадлежавшие инопланетянам. Их обнаружили в перуанском городе Наска, и они выглядят как останки беззубых существ маленького роста с большими головами, трёхпалыми конечностями, с лёгкими и прочными костями.