Москва, 27 ноября, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Внедрение методов альтернативной платёжной системы в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) разворачивается очень быстро, наметился отход от долларовой зависимости. Об этом 27 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

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«Постепенный отход от зависимости от доллара, платежных систем, цепочек поставок, которые выстраивает Запад, наметился», — сказал глава МИД.

Он добавил, что и Индия, и КНР приняли сигнал о необходимости сокращать зависимость от текущей экономической системы.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Лавров заявил, что Россия и другие страны последовательно снижают зависимость от американского доллара и переходят на расчёты в национальных валютах. По словам главы МИД, страны устали от шантажа и давления коллективного Запада.

В июне президент России Владимир Путинзаявил, что прекращение использования доллара в международных расчётах за нефть и газ станетначалом конца для доллара.

Постпред России при ООН Василий Небензятакже заявлял, что в условиях антироссийских санкций Москва не может полагаться на доллар. Он отмечал, что переход во взаимных расчётах на местные валюты отразит стремление государств мира избавиться от долларовой зависимости.