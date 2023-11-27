Москва, 27 ноября, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Кремль не одобряет попытки США, направленные на сдерживание других государств, заявил на брифинге 27 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Вашингтона развернуть новые ракеты в Тихоокеанском регионе.

U. S. Navy/Global Look Press

Для России важно, чтобы не было несущих угрозу для неё действий, поэтому в Кремле тщательно отслеживают подобные планы, пояснил Песков. Он также указал на недопустимость мер сдерживания, направленных и на другие страны.

«Попытки сдерживания кого бы то ни было в целом — это то, что мы не одобряем, и то, что считаем абсолютно неверным, неправильным», — резюмировал представитель Кремля.

Командующий армией США в зоне Тихого океана генерал Чарльз Флинн 18 ноября заявил, что Вашингтон намерен разместить в Индо-Тихоокеанском регионе передвижные ракетные комплексы средней дальности MRC Typhon. По его словам, на эту меру решили пойти для сдерживания Китая.

25 ноября произошел инцидент возле морской границы КНР. В территориальные воды республики, как заявили в Пекине, незаконно зашёл американский эсминец USS Hopper у островов Сиша в Южно-Китайском море. Китайские военные моряки смогли вытеснить американский корабль за пределы территориальных вод.