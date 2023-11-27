Москва, 27 ноября, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин добирался на работу до начала снегопада, до того как всё совсем завалило. Об этом 27 ноября журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Bocharov Denis/Global Look Press

«Насколько я знаю, до начала снегопада, до того, как всё совсем завалило, наверное, не так тяжело, как остальные москвичи», — сказал Песков.

Представитель Кремля также добавил, что график передвижения президента — это непубличная информация.

Журналисты в ходе брифинга также поинтересовались у Пескова как он добирался до работы и другие работники Кремля. На это Песков коротко заявил, что как и все.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфандзаявил, что мощный циклон надвигается на Москву с Чёрного моря, он повлечёт за собой сильнейший снегопад, который когда-либо был в ноябре.

В Москве штормовое предупреждение продлили до 13:00. За минувшие сутки в столице выпало 35% месячной нормы осадков. Кроме того, в Московской области прошёл мощнейший за последние 40 лет снегопад. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Можайске, Ленинском, Лобне и Подольске.

На фоне сильного снегопада цены на такси в Москве утром 27 ноября взлетели до максимума. Одна из пассажирок рассказала, что отдала за 25 минут поездки на такси 1600 рублей.