Путин поручил помочь пострадавшим от непогоды регионам
Москва, 27 ноября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин поручил правительству помочь пострадавшим от непогоды регионам страны. Об этом представитель Кремля сказал на брифинге 27 ноября.
Как сообщил Песков, с утра Путин уже выслушал доклады о погодных бедствиях, переговорил по телефону с главой Крыма Сергеем Аксёновым.
«Президент поручил правительству внимательно отнестись к этой ситуации, разобраться с тем, какая нужна помощь по ликвидации последствий с тем, чтобы помочь регионам», — заявил пресс-секретарь.
Песков добавил, что текущий масштаб природных катаклизмов не требует незамедлительной реакции, но в то же время, президент всегда готов при необходимости лично прибыть в любое из пострадавших мест для разрешения ситуации.
Как сообщало ИА Регнум, из-за разбушевавшейся стихии в акватории Чёрного моря и на подходах к основным портам Черноморского бассейна закрыли судоходство. В Сочи также запретили выход любых судов в море. В результате ураганного ветра в Крыму погиб один человек и пострадали ещё 10. Советник главы республики Олег Крючков сообщил, что, по предварительным данным, погибший вышел посмотреть на волны в селе Морском под Судаком, где размыло дорогу. Помимо этого стихия повредила железнодорожные пути на нескольких участках прибрежной железной дороги Большого Сочи, часть путей обрушилась, из-за чего случились задержки в движении поездов и электричек. Позднее в оперативном штабе Краснодарского края подтвердили гибель человека из-за шторма в городе.