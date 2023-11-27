Москва, 27 ноября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин поручил правительству помочь пострадавшим от непогоды регионам страны. Об этом представитель Кремля сказал на брифинге 27 ноября.

Макс Ветров/РИА Новости

Как сообщил Песков, с утра Путин уже выслушал доклады о погодных бедствиях, переговорил по телефону с главой Крыма Сергеем Аксёновым.

«Президент поручил правительству внимательно отнестись к этой ситуации, разобраться с тем, какая нужна помощь по ликвидации последствий с тем, чтобы помочь регионам», — заявил пресс-секретарь.

Песков добавил, что текущий масштаб природных катаклизмов не требует незамедлительной реакции, но в то же время, президент всегда готов при необходимости лично прибыть в любое из пострадавших мест для разрешения ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, из-за разбушевавшейся стихии в акватории Чёрного моря и на подходах к основным портам Черноморского бассейна закрыли судоходство. В Сочи также запретили выход любых судов в море. В результате ураганного ветра в Крыму погиб один человек и пострадали ещё 10. Советник главы республики Олег Крючков сообщил, что, по предварительным данным, погибший вышел посмотреть на волны в селе Морском под Судаком, где размыло дорогу. Помимо этого стихия повредила железнодорожные пути на нескольких участках прибрежной железной дороги Большого Сочи, часть путей обрушилась, из-за чего случились задержки в движении поездов и электричек. Позднее в оперативном штабе Краснодарского края подтвердили гибель человека из-за шторма в городе.