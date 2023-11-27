Москва, 27 ноября, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Аэропорт Жуковский с 13:00 функционирует в штатном режиме. Руководство приостанавливало его работу на время очистки взлётно-посадочной полосы от последствий ледяного дождя. Об этом «РИА Новости» заявил представитель аэропорта.

Зураб Джавахадзе/ИЗВЕСТИЯ ZUB

Как сообщало ИА Регнум, эту воздушную гавань закрыли с 06:00 мск из-за снегопада. Росавиация уточняла, что по причине закрытия Жуковского командиры самолётов, направлявшихся из Душанбе (Таджикистан) и Оша (Киргизия), решили посадить их в Домодедово, который наряду с Шереметьево и Внуково продолжил работу в штатном режиме.

Ночью 27 ноября на столичный регион обрушился мощный снегопад, вызванный циклоном с Чёрного моря. 26 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал о мокром снеге и порывах ветра до 15-20 м/с.

Говоря о пришедшем в столичный регион снегопаде, губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал его сильнейшим за последние 40 лет. Он уточнил, что к расчистке улиц привлекли почти три тысячи человек и свыше двух тысяч единиц техники. Наиболее сложными участками он назвал Можайск, Ленинский, Лобню и Подольск. Туда перебросили дополнительные силы для уборки снега.