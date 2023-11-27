Сочи, Краснодарский край, 27 ноября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. В оперативном штабе Краснодарского края подтвердили гибель человека из-за шторма в Сочи. Об этом стало известно 27 ноября.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Тело одного погибшего обнаружили во время шторма в Сочи», — говорится в сообщении оперштаба.

В настоящий момент на месте гибели работает полиция, жителям и гостям города рекомендовали не выходить на улицу и звонить по номеру 112 в случае чрезвычайных ситуаций.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября в сети показали видео повреждённой насыпи и железнодорожных путей на нескольких участках прибрежной железной дороги Большого Сочи. На кадрах видно, что часть путей обрушилась, из-за чего случились задержки в движении около 20 поездов и электричек. В тот же день в акватории Чёрного моря из-за буйства стихии закрыли судоходство, в связи с непогодой на Приморской набережной закрыли береговые зоны для прогулок.

За день до этого ураганный ветер и дожди в Сочи повалили деревья на железнодорожные пути. Это привело к задержке движения пассажирских поездов. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение с порывами ветра до 27 м/с.