Москва, 27 ноября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Россия не имеет никаких агрессивных и завоевательских планов в Европе, заявил 27 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

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«Никаких агрессивных замыслов, завоевательских планов у России нет и быть не может», — сказал глава МИД России.

Так Лавров прокомментировал слова главы Пентагона Ллойда Остина, который заявил, что если США не поддержат Украину, то Россия одержит победу и введёт войска на территории соседних стран, включая страны Балтии и Польши.

Он отметил, что неонацистский режим, который корнями уходит в госпереворот в феврале 2014 года открыто, при поддержке Запада, взял курс на истребление всего русского, на тех землях которые осваивались русскими в течение столетия.

Как сообщалоИА Регнум, президент Владимир Путин заявил 5 октября, что Россия — самая большая по территории страна в мире и не ищет новые земли. Глава государства подчеркнул, что у России нет никаких интересов с точки зрения отвоевания дополнительных территорий.