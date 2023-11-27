Москва, 27 ноября, 2023, 14:13 — ИА Регнум. России следует думать, как обезопасить себя от «вывертов» Европы в экономике, заявил 27 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Лавров

Он выразил мнение, что России не следует думать о том, как восстановить отношения с Европой.

«Нам нужно думать о том, как не зависеть от тех вывертов в европейской политике, прежде всего торгово-экономической, инвестиционной, которые Европа делает под воздействием Вашингтона», — заявил Лавров.

Нужно обезопасить страну в ключевых отраслях экономики, а также жизни и безопасности, от которых зависит будущее России, заявил глава МИД.

По словам Лаврова, Европа подорвала свою репутацию договороспособного партнёра, хотя и неокончательно. Он также отметил, что Европейский союз стремительно теряет свой экономический вес, и добавил, что этот процесс будет только ускоряться.

Президент Владимир Путин 27 ноября заявил, что страны Запада, создавая трудности российскому банковскому сектору, рассчитывали разрушить его. Они не ожидали, что он справится с создаваемыми ими трудностями. Путин добавил, что ситуация в банковском секторе отражает экономическую ситуацию в стране в целом.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец 24 ноября заявил в интервью ИА Регнум, что США и ЕС придётся мириться с нарушением введённых ими антироссийских санкций.