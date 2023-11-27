Вашингтон, 27 ноября, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Западным государствам необходимо отказаться от стратегии возвращения Киевом под свой контроль военным способом утраченных территорий и сконцентрироваться на предоставлении гарантий безопасности для Украины. Такое мнение высказал бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в статье, опубликованной 27 ноября газетой Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Реальность нынешнего тупика должна определять стратегию Запада в отношении конфликта. И вместо того, чтобы рассчитывать на то, что Украина вернёт себе большую часть или всю свою территорию военным путём, фокус должен сместиться на обеспечение будущего Украины на Западе», — отметил он.

По словам эксперта, процесс интеграции в Североатлантический альянс (НАТО) пока остающихся под контролем Киева территорий Украины «может занять долгие годы», ввиду чего украинской стороне нужны предварительные гарантии безопасности.

По мнению экс-постпреда, Вашингтону совместно с ключевыми союзниками в Европе необходимо рассмотреть возможность предоставления Киеву или контролируемой им сейчас территории «немедленных и обязательных двусторонних гарантий безопасности для преодоления разрыва».

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас заявил, что украинским властям необходимо смириться с утратой территорий, которые уже никогда не вернутся под их контроль. По его мнению, на фоне этого Киеву стоит сосредоточиться на сохранении оставшихся под его контролем территорий.

Президент России Владимир Путин 22 ноября назвал происходящее на Украине трагедией, отметив, что в настоящее время надо искать пути для её прекращения. Глава государства подчеркнул, что именно Киев отказался от ведения переговоров и закрыл себе пути для возможного диалога, готовность к которому всегда сохраняла Москва.