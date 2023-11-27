Киев, 27 ноября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие всё чаще выражают недовольство военным руководством, кабинетом министров и лично лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщило немецкое издание Bild, пообщавшись с бойцами ВСУ.

Ministry of Defense of Ukraine

В адрес военного руководства они посылают упрёки за отсутствие связи между соседними отрядами и непредусмотрительность. Бойцы пояснили, что иногда отряды воюют в полном неведении, кто справа и слева от них.

Кабинет министров, по словам украинских военных, их недостаточно обеспечивает. Они вынуждены за свой счёт покупать снаряжение и питание.

«Мы защищаем свою страну, рискуем жизнью, а в итоге сами оплачиваем снаряжение, аренду домов (в которых спят. — Прим. Ред.), питание и ремонт автомобиля. Что происходит со всеми деньгами, поступающими из-за рубежа? Мы всё больше и больше чувствуем себя брошенными правительством», — пожаловался один из военных.

Вместе с тем, ВСУ покупают беспилотники и комплектующие к ним, оплачивают ремонт транспорта и бензин. Они сравнили себя с российской армией, отметив, что вынуждены большую часть организовывать сами.

Также в издании отметили, что украинское контрнаступление провалилось, а Россия продолжает атаку. Военнослужащие сообщили, что в армии растёт недовольство киевским лидером Зеленским.

Как сообщало ИА Регнум, в Верховной раде потребовали отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. С заявлением выступила заместитель главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. По её словам, главком не смог предоставить никакого плана на следующий год.

13 ноября другой депутат Евгений Шевченко обвинил Залужного в провале контрнаступления украинских войск. Он саркастически назвал главкома ВСУ «гением полководческой мысли», добавив, что тот семь месяцев «пиарил контрнаступление» и в итоге пошёл на минные поля, где украинцев уже ждали.