Москва, 1 декабря, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Фильм «Хоккейные папы» вышел на большие экраны 23 ноября и стал лучшей киноновинкой недели в России. По сюжету Андрей (Алексей Бардуков) — тренер детской хоккейной команды маленького города, который пытается спасти единственную ледовую арену от сноса. Для этого ему и родителям подрастающих спортсменов нужно победить в любительском турнире, и у Андрея есть всего несколько месяцев, чтобы собрать команду и подготовить её к играм.

Кадр из фильма «Хоккейные папы» Фильм «Хоккейные папы» вышел на большие экраны 23 ноября

Съемки фильма проходили и в павильонах, и на ледовых аренах в нескольких городах России. Как признаются продюсеры, картина получилось яркой и эффектной. «При создании картины стремились к максимальной точности в деталях спортивной игры», — подчеркнул режиссер фильма Андрей Булатов.

Фильм о любви, семейной поддержке, спорте и настоящем русском духе доступен не только в больших городах. Оценить картину уже смогли и жители небольших поселений: «кино с доставкой на дом» обеспечивают отреставрированные по нацпроекту «Культура» кинозалы с современным оборудованием. А обладатели Пушкинской карты смогут посмотреть фильм бесплатно.

Первыми зрителями «Хоккейных пап» в кинотеатре «Колос» Кумылженского района Волгоградской области стали школьники. По нацпроекту там установлено новое оборудование для показа фильмов в 2D и 3D. Еще одна новинка — новейшая звуковая система. Специалисты предусмотрели шумоизоляцию и виброизоляцию для улучшения качества звука.

В Пучежском районном Доме культуры Ивановской области настоящим местом притяжения стал новый кинозал на 50 мест. Пространство оснащено удобными креслами, кинобаром, современным оборудованием: 3D-системой, звуковым оборудованием и первым в регионе лазерным цифровым проектором.

Администрация Пучежского района Ивановской области В Пучежском районном Доме культуры Ивановской области

18 киноплощадок Донбасса получат кинопроекторы компании «Экстра Синема» из Якутии. В числе первых новую систему кинопоказа оценили жители подшефного Якутии города Кировское в ДНР.

«Компания получила заявки от восемнадцати кинозалов ДНР. Совместно с коллегами из Донбасса проведен учёт, изучено техническое состояние местных кинотеатров. Мы готовы к реализации этого проекта», — отметил генеральный директор компании «Экстра Синема» Пётр Чиряев.

Сделать культуру доступнее для каждого россиянина — основная задача нацпроекта «Культура». И достижения этой сферы за последние 20 лет представлены на выставке-форуме «Россия».

«Этот павильон на 161 день, почти на полгода, станет домом российской культуры», — отметила глава Минкульта Ольга Любимова. Центральным объектом павильона стал гигантский коллаж, где соединены портреты 160 деятелей, внёсших большой вклад в культурную жизнь страны. Проект получил название «Портрет российской культуры».

В павильоне размещено восемь мультимедийных зон. Каждая демонстрирует достижения в одной из областей искусства: театра, кино, музыки и других. Во время работы выставки организованы мастер-классы, лекции, интервью.

Как сообщало ИА Регнум, жители небольших городов и сёл России теперь могут посмотреть отечественные новинки в современных кинотеатрах. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Культура». С его помощью в разных точках нашей страны обновляются залы для показа фильмов.

Всероссийская программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 2021 года. Это специальная инициатива для популяризации культуры среди молодёжи. По Пушкинской карте можно посещать музеи, театры, концертные залы и кинотеатры. На балансе карты пять тысяч рублей, две из которых можно потратить на просмотр фильмов.

Получить Пушкинскую карту просто. Нужно скачать приложение «Госуслуги. Культура», авторизоваться в нём и подтвердить выпуск виртуальной карты.