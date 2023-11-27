Хельсинки, 27 ноября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Правительство Финляндии планирует уже в ближайшее время полностью прекратить приём заявок на международную защиту на границе с Россией. Об этом со ссылкой на источники сообщила финская газета Helsingin Sanomat.

IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

«Правительство готовится полностью закрыть восточную границу для просителей убежища», — уточнило издание.

Отмечается, что инициативу должны одобрить генеральный прокурор или его заместитель. Предполагается, что теперь граждане смогут попросить убежище только в порту или в аэропорту Хельсинки.

Как заявила глава одной из крупнейших партий, входящих в правительство, «Истинные финны», министра финансов Риикка Пурра, у Хельсинки нет других вариантов, чтобы прекратить поток беженцев.

«Никакие ухищрения на границе не помогут», ― уверена она.

По данным газеты, такой запрет власти хотели ввести ещё на прошлой неделе, однако вице-канцлер юстиции Микко Пуумалайнен заявил, что решение не гарантирует сохранности права подать заявление о международной защите, закреплённого в конституции, законодательстве ЕС, а также Европейской конвенции о защите прав человека.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября премьер-министр республики Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии не исключает возможность закрытия приграничной с Россией территории из-за непрекращающегося потока нелегальных мигрантов. По его словам, на границу без разрешения на въезд в ЕС прибывают сотни людей. он подчеркнул, что сложившаяся ситуация на финско-российской границе угрожает национальной безопасности.

Позднее Орпо заявил, что Финляндия может закрыть всю границу с Россией, в правительственную программу включён законопроект о пограничных процедурах.

Власти Финляндии приняли решение закрыть пограничные переходы «Куусамо», «Салла» и «Вартиус» на восточной границе 24 ноября. Все пограничные переходы сосредоточат на КПП «Райа-Йоосеппи». Меры будут действовать до 23 декабря 2023 года.

25 ноября Орпо заявил, что власти Финляндии не намерены вести политические дискуссии с Россией по поводу ситуации на восточной границе. В МИД России попытки Финляндии переложить ответственность на Москву за сложившуюся после закрытия КПП ситуацию назвали неуклюжими оправданиями.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после закрытия Финляндией КПП на границе с Россией преждевременно говорить о новом железном занавесе.