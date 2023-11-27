Лавров: Россия не смирится с попытками Запада жить за счёт других стран
Москва, 27 ноября, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Попытки Запада жить за счёт других стран будут и дальше наталкиваться на противодействие со стороны России, заявил 27 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».
Он отметил, что западные страны продолжают попытки сохранить остатки своего доминирования. Для этого они открыто используют неоколониальные методы, что у мирового большинства вызывает отторжение.
По словам главы МИД, Запад хочет и дальше «снимать сливки» с глобальной политики, экономики, торговли, чтобы обеспечить собственное благополучие за счёт других государств.
«Россия, конечно же, как и подавляющее большинство стран мира, не готова и не будет мириться с подобными замыслами», — сказал Лавров.
Президент Владимир Путин 25 октября заявил, что Запад, ведя политику неоколониалиализма, прикрывается заявлениями о новом мировом порядке. В действительности политика США — это двойные стандарты и претензии на исключительность.
Как заявил президент 17 ноября на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, страны Запада разбогатели на рабстве, несправедливости и наследии колониализма. Нужно создать многополярный мир, который будет справедливым и свободным от западного доминирования.