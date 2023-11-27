Москва, 27 ноября, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Попытки Запада жить за счёт других стран будут и дальше наталкиваться на противодействие со стороны России, заявил 27 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

Petrov Sergey/Global Look Press Министр иностранных дел Сергей Лавров

Он отметил, что западные страны продолжают попытки сохранить остатки своего доминирования. Для этого они открыто используют неоколониальные методы, что у мирового большинства вызывает отторжение.

По словам главы МИД, Запад хочет и дальше «снимать сливки» с глобальной политики, экономики, торговли, чтобы обеспечить собственное благополучие за счёт других государств.

«Россия, конечно же, как и подавляющее большинство стран мира, не готова и не будет мириться с подобными замыслами», — сказал Лавров.

Президент Владимир Путин 25 октября заявил, что Запад, ведя политику неоколониалиализма, прикрывается заявлениями о новом мировом порядке. В действительности политика США — это двойные стандарты и претензии на исключительность.

Как заявил президент 17 ноября на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, страны Запада разбогатели на рабстве, несправедливости и наследии колониализма. Нужно создать многополярный мир, который будет справедливым и свободным от западного доминирования.