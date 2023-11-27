Набережные Челны, Татарстан, 27 ноября, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Родители из Набережных Челнов дали дочери необычное тройное имя — Россия-Святосия-Святороссия. Об этом сообщило издание «Газета.ru».

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«Мы сейчас с гордостью назвали нашу дочь Россия. Россия Владимировна, по совпадению с Владимиром Владимировичем. Это не политический момент, это некое совпадение. Россия — это основное имя, Святосия — священная святая сила России, святое сияние России. А Святороссия — это дополнение, так получилось», — пояснил отец семейства Владимир Сухов.

Он рассказал, что это его 14-й ребёнок. Выбор имени обусловлен любовью к стране, которую он назвал замечательной и прекрасной. Владимир добавил, что когда дочь вырастет, она сама определит, какое из имён «будет вести её по жизни». В нём ни в коем случае нет сектантского направления, религиозного, конфессионального, подчеркнул отец девочки. Старший сын супругов носит имя Природа.

Он назвал имена своих детей: Ангелина, Ярослав, Добрыня, Анастасия, Святослав, Славянида, Владимир, Петр, Алексей, Александра, Дарья.

«К сожалению, имени одного ребёнка я так и не узнал. Его мама живёт в Казахстане, и он в Казахстане живёт, замечательный ребёнок», — сказал многодетный отец.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Рязанской области родился Наполеон. Такое имя новорожденному решили дать родители.

В сентябре 2022 года сразу 13 жителей Оренбурга сменили имена. С 5 по 11 сентября там родились 135 младенцев. Среди редких и необычных имён, которые родители дали своим детям, — Василина, Стефания, Ариана, Агата, Марья, Ева, Аврора, Адам, Святослав, Демид, Марк, Мирон.